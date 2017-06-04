Трампу сообщили об инциденте на лондонском мосту

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Вашингтон, 4 июня. Команда президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности известила его об инциденте в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По словам официального представителя администрации президента Шона Спенсера, актуальная информация о ситуации в британской столице будет предоставляться Трампу по мере поступления.

Ранее сообщалось о том, что микроавтобус наехал на толпу людей на лондонском мосту. Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадали 15-20 человек. Также поступают сведения о нападении человека с ножом. Местные власти предполагают, что речь идет о теракте.