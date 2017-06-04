Видео с места теракта в Лондоне появилось в Сети
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Лондон, 4 июня. В Сети появилось видео с места теракта в Лондоне, где автомобиль наехал на толпу пешеходов на Лондонском мосту. Как сообщается, в инциденте пострадали как минимум 20 человек.
Кроме того, ранее сообщалось, что на месте происшествия произошла стрельба – очевидцы слышали выстрелы. Свидетели происшествия рассказали, что после нападения водитель вышел из машины и атаковал людей ножом.
Сейчас на месте инцидента работают полицейские. Район полностью перекрыт.
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