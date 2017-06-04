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Политика
НАТО не знает, обсуждал ли Клинтон с Путиным вхождение России в альянс в 2000 году

НАТО не знает, обсуждал ли Клинтон с Путиным вхождение России в альянс в 2000 году

1:28  4 Июня 2017
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НАТО не знает, обсуждал ли Клинтон с Путиным вхождение России в альянс в 2000 году

Брюссель, 4 июня. Руководство НАТО не знает о разговоре президента России Владимира Путина с президентом США Биллом Клинтоном по поводу возможного вхождения РФ в состав альянса.

«Мы не располагаем информацией по этому поводу», — пояснили ТАСС в штабе организации.

Ранее Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что в 2000 году предложил Клинтону рассмотреть вариант вхождения России в НАТО, на что тот ответил: «Ну а что, я не против». При этом, по словам Путина, представители американской делегации, присутствующие при разговоре, сильно занервничали.

#путин #клинтон
Геннадий Плющев
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