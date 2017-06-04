Посольство России прокомментировало наезд микроавтобуса на людей в Лондоне

В Избранное

Скопировать

Лондон, 4 июня. Посольство России в Лондоне порекомендовало избегать района, где микроавтобус наехал на людей. Также в сообщении посольства приводится телефон для экстренных случаев для тех, кого затронул этот инцидент.

По данным диппредставительства, место наезда автобуса на людей оцеплено правоохранительными органами. Россиянам порекомендовали следить за поступающей информацией и избегать района ЧП.

«Если оно затронуло вас или ваших близких — телефон посольства для экстренных случаев (угроза жизни, здоровью и безопасности граждан России в Великобритании) +44 (0) 7768 566 868», — сообщается на странице посольства в Facebook.

Ранее западные СМИ со ссылкой на свидетелей сообщали, что под колеса микроавтобуса попали по меньшей мере пять человек. Также появилась информация о прибытии на место не менее десяти полицейских расчетов.