Беженец из Афганистана убил в Германии пятилетнего мальчика из России
В Избранное
Мюнхен, 4 мая. Пятилетний мальчик из России был убит мужчиной из Афганистана в лагере для беженцев в Баварии. Об этом сообщают местные СМИ.
Как сообщается, убийство произошло в лагере возле города Арншванг. 41-летний выходец из Афганистана взял в заложники мальчика из России, а затем нанес ему смертельное ранение. Кроме того, СМИ сообщают, что афганец тяжело ранил мать мальчика.
Прибывшие на место полицейские открыли огонь по нападавшему и ликвидировали его.
Комментарии