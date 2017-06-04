Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Беженец из Афганистана убил в Германии пятилетнего мальчика из России

Беженец из Афганистана убил в Германии пятилетнего мальчика из России

1:09  4 Июня 2017
65

Беженец из Афганистана убил в Германии пятилетнего мальчика из России

Мюнхен, 4 мая. Пятилетний мальчик из России был убит мужчиной из Афганистана в лагере для беженцев в Баварии. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, убийство произошло в лагере возле города Арншванг. 41-летний выходец из Афганистана взял в заложники мальчика из России, а затем нанес ему смертельное ранение. Кроме того, СМИ сообщают, что афганец тяжело ранил мать мальчика.

Прибывшие на место полицейские открыли огонь по нападавшему и ликвидировали его.

 

#беженцы #германия
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть