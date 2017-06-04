Беженец из Афганистана убил в Германии пятилетнего мальчика из России

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Мюнхен, 4 мая. Пятилетний мальчик из России был убит мужчиной из Афганистана в лагере для беженцев в Баварии. Об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщается, убийство произошло в лагере возле города Арншванг. 41-летний выходец из Афганистана взял в заложники мальчика из России, а затем нанес ему смертельное ранение. Кроме того, СМИ сообщают, что афганец тяжело ранил мать мальчика.

Прибывшие на место полицейские открыли огонь по нападавшему и ликвидировали его.