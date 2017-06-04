Глава Счетной палаты РФ рассказала о нарушениях в исполнении бюджета на 700 млрд рублей

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Санкт-Петербург, 4 июня. Внешняя проверка исполнения бюджета за 2016 года выявила нарушения на 700 миллиардов рублей. Об этом сообщает глава Счётной палаты Татьяна Голикова.

По ее словам, объем финансовых нарушений составил около 700 миллиардов рублей. Об этом она заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет RT.

Напомним, что ранее Голикова рассказала о том, что правительство признало около двух третей государственных программ неэффективными.