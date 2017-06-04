Стало известно, кто представит Россию на детском «Евровидении»

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Москва, 4 июня. На детском «Евровидении» Россию представит москвичка Полина Богусевич, ставшая победительницей всероссийского отборочного тура. Об этом сообщает пресс-служба международного детского центра «Артек», где проводился конкурс.

Тринадцатилетняя исполнительница одержала победу, исполнив песню «Крылья».

Всего в конкурсе участвовал 21 ребенок. В жюри присутствовали композиторы Евгений Крылатов и Григорий Гладков, певица Дина Гарипова, генеральный директор «Детского радио» Евгений Комбаров, финалистка детского «Евровидения» Лерика и директор телеканала «Карусель» Татьяна Цыварева.

Детское «Евровидении» пройдет в этом году в Грузии. Финал состоится 26 ноября.