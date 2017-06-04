Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Депутат Верховной рады частично лишилась зрения после нападения радикалов

Депутат Верховной рады частично лишилась зрения после нападения радикалов

0:14  4 Июня 2017
163

Депутат Верховной рады частично лишилась зрения после нападения радикалов

Киев, 4 июня. Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Наталия Королевская частично лишилась зрения после нападения радикалов.

Как сообщает пресс-служба депутат, после нападения Королевской грозит частичная потеря зрения на левый глаз. Пока врачи не могут оценить срок и вероятность восстановления зрения.  

Королевская подвергалась нападению радикалов во время визита в Одессу, где она участвовала в Съезде женщин юга, пишет RT. Группа неизвестных атаковала ее, облив зеленкой.

Напомним, что в ноябре прошлого года на Украине зеленкой был облит бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

 

#украина #королевская
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть