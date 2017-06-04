Депутат Верховной рады частично лишилась зрения после нападения радикалов

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Киев, 4 июня. Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Наталия Королевская частично лишилась зрения после нападения радикалов.

Как сообщает пресс-служба депутат, после нападения Королевской грозит частичная потеря зрения на левый глаз. Пока врачи не могут оценить срок и вероятность восстановления зрения.

Королевская подвергалась нападению радикалов во время визита в Одессу, где она участвовала в Съезде женщин юга, пишет RT. Группа неизвестных атаковала ее, облив зеленкой.

Напомним, что в ноябре прошлого года на Украине зеленкой был облит бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.