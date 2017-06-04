Сирия: САА выбила боевиков из Масканы, лишив ИГ последнего оплота в Алеппо

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Дамаск, 4 июня. Сирийская армия полностью освободила стратегически важный город Маскана к востоку от Алеппо.

Как сообщает агентство Al Masdar News, боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) были выбиты из Масканы и прилегающих к ней деревень. Потеряв стратегически важную позицию на возвышенности, террористы начали отступление.

Операция по освобождению Масканы была проведена сирийскими частями под руководством подразделений спецназа «Тигры».

После успешной операции по освобождению Масканы САА намерена переключить внимание на восточные пригороды Хамы.

* Организация запрещена на территории РФ.