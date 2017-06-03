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Россия
Экс-министр пояснил слова Путина о переговорах по возможному вступлению РФ в НАТО

Экс-министр пояснил слова Путина о переговорах по возможному вступлению РФ в НАТО

23:51  3 Июня 2017
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Экс-министр пояснил слова Путина о переговорах по возможному вступлению РФ в НАТО

Москва, 3 июня. Глава министерства иностранных дел России в 1998-2004 годах Игорь Иванов рассказал, что его ведомство не вело переговоров о возможном вступлении в НАТО.

Как заявил Иванов, подобных переговоров на официальном уровне не вело. Он добавил, что лично в подобных обсуждениях участия не принимал.

Иванов объяснил, что хотя первый президент России Борис Ельцин не исключал возможности вступления в НАТО, на уровне МИД такие вопросы не обсуждались. По словам бывшего министра, имели место лишь неофициальные и сугубо гипотетические рассуждения, касающиеся возможного будущего Североатлантического альянса.

 

#путин #нато #иванов
Антон Зарубин
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