Экс-министр пояснил слова Путина о переговорах по возможному вступлению РФ в НАТО

В Избранное

Скопировать

Москва, 3 июня. Глава министерства иностранных дел России в 1998-2004 годах Игорь Иванов рассказал, что его ведомство не вело переговоров о возможном вступлении в НАТО.

Как заявил Иванов, подобных переговоров на официальном уровне не вело. Он добавил, что лично в подобных обсуждениях участия не принимал.

Иванов объяснил, что хотя первый президент России Борис Ельцин не исключал возможности вступления в НАТО, на уровне МИД такие вопросы не обсуждались. По словам бывшего министра, имели место лишь неофициальные и сугубо гипотетические рассуждения, касающиеся возможного будущего Североатлантического альянса.