Сирия: «Хезболла» перебросила крупные силы в провинцию Даръа, чтобы помочь САА

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Дамаск, 3 июня. Офицер 5-й танковой дивизии САА сообщил, что движение «Хезболла» развернуло крупные силы в провинции Даръа. Об этом сообщает агентство Al-Masdar News.

Силы «Хезболлы» присоединятся к сирийским войскам в ходе давно ожидавшегося наступления на боевиков. Конечной целью операции является освобождение столицы провинции от боевиков группировки «Тахрир Аль-Ислам».

«Хезболла» окажет поддержку 4-й механизированной дивизии САА, а также 5-й танковой дивизии и частям Сил национальной обороны. Как ожидается, наступление начнется в ближайшие дни.