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Спорт
«Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

«Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

23:49  3 Июня 2017  /обновлено: 0:48  04 Июня 2017
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«Реал» одолел «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

Кардифф, 3 июня. Испанский футбольный клуб «Реал» победил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу испанцев. Дубль для испанцев сделал Криштиану Роналду. Его признали лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Также авторами голов стали Каземиро и Марко Асенсио. Автором единственного гола итальянцев стал Марио Манджукич.

Отметим, что испанский футбольный клуб стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству завоеванных наград. В прошлом году «Реал» одержал победу над «Атлетико». Команда второй год празднует победу под руководством Зинедина Зидана.

«Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

Настасья Шеркунова
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