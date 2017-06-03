«Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

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Кардифф, 3 июня. Испанский футбольный клуб «Реал» победил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу испанцев. Дубль для испанцев сделал Криштиану Роналду. Его признали лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Также авторами голов стали Каземиро и Марко Асенсио. Автором единственного гола итальянцев стал Марио Манджукич.

Отметим, что испанский футбольный клуб стал рекордсменом Лиги чемпионов по количеству завоеванных наград. В прошлом году «Реал» одержал победу над «Атлетико». Команда второй год празднует победу под руководством Зинедина Зидана.