Онищенко назвал провокацией закон Порошенко о крымских абитуриентах

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Москва, 3 июня. Подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о дополнительных возможностях для получения высшего образования в украинских вузах абитуриентами из Крыма является провокацией.Об этом заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Онищенко заявил, что Порошенко и его «хозяева из ЦРУ» проводят системную работу по расшатыванию ситуации в Крыму и частью этой работы является данный закон. Кроме того, Онищенко назвал данную инициативу Порошенко «системной плановой работой» и элементом «гибридной войны», пишет RT.

Напомним, что ранее украинский президент подписал закон о предоставлении дополнительных возможностях для получения высшего образования в украинских вузах для жителей Крыма.