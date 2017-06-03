Асад назвал химатаку в Хан-Шейхуне провокацией западных спецслужб
В Избранное
Дамаск, 3 июня. Власти Сирии не располагают химическим оружием или материалами, необходимыми для его производства. С таким заявлением выступил руководитель Сирии Башар Асад.
Как отметил сирийский президент, инцидент с химическим оружием в Хан-Шейхун 4 апреля был «инсценирована американскими и западными спецслужбами в содействии с террористами».
Асад подчеркнул, что конечной целью этой провокации была демонизация Сирии и ее руководства в глаза остального мира.
Напомним, что ранее сирийский президент выразил уверенность, что худшее для Сирии уже позади.
Комментарии