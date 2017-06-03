Донбасс: подразделения ВСУ обстреляли западную часть Донецка
Донецк, 3 июня. Подразделения ВСУ обстреляли западную часть Донецка. Как сообщает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в результате обстрела были повреждены семь домов.
Как рассказал Басурин, киевские силовики провели минометный обстрел поселка Старомихайловка. Семь жилых домов получили повреждения. По словам представителя ДНР, в этот же момент силовики открыли огонь с позиций ВСУ в Красногоровке.
«По предварительным данным, обстрел города произошел с позиций Нацгвардии Украины. Мы не исключаем, что боевики Нацгвардии имели цель спровоцировать подразделения ВСУ на обстрел территории ДНР», – заявил Басурин, добавив, что вечером силовики возобновили обстрел, нанеся удар по району Ясиноватой.