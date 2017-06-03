Донбасс: подразделения ВСУ обстреляли западную часть Донецка

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Донецк, 3 июня. Подразделения ВСУ обстреляли западную часть Донецка. Как сообщает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в результате обстрела были повреждены семь домов.

Как рассказал Басурин, киевские силовики провели минометный обстрел поселка Старомихайловка. Семь жилых домов получили повреждения. По словам представителя ДНР, в этот же момент силовики открыли огонь с позиций ВСУ в Красногоровке.