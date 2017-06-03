Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
Донбасс: подразделения ВСУ обстреляли западную часть Донецка

Донбасс: подразделения ВСУ обстреляли западную часть Донецка

22:45  3 Июня 2017
73

Донбасс: подразделения ВСУ обстреляли западную часть Донецка

Донецк, 3 июня. Подразделения ВСУ обстреляли западную часть Донецка. Как сообщает заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, в результате обстрела были повреждены семь домов.

Как рассказал Басурин, киевские силовики провели минометный обстрел поселка Старомихайловка. Семь жилых домов получили повреждения.  По словам представителя ДНР, в этот же момент силовики открыли огонь с позиций ВСУ в Красногоровке.

«По предварительным данным, обстрел города произошел с позиций Нацгвардии Украины. Мы не исключаем, что боевики Нацгвардии имели цель спровоцировать подразделения ВСУ на обстрел территории ДНР», – заявил Басурин, добавив, что вечером силовики возобновили обстрел, нанеся удар по району Ясиноватой.

 

#донецк #басурин
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть