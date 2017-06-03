Тимошенко рассказала, что может спасти Украину

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Киев, 3 июня. Бывший премьер-министр Украины и руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что радикально изменить ситуацию на Украине могут лишь перевыборы.

По ее словам, нынешняя власть занята лишь «зарабатывает» на своем «обедневшем народе». Подготавливаемая по требованию МВФ пенсионная реформа ничего даст Украине, кроме проблем, так как одним из ключевых ее пунктов является увеличение пенсионного стажа до 35 лет.

Кроме того, Тимошенко подвергла резкой критике медицинскую реформу, предложенную правительством Владимира Гройсмана.

«Это не реформы - это зарабатывание масштабных денег на совершенно обедневших украинцах. Это скачивание последней финансовой крови из украинских семей», – заявила Тимошенко, добавив, что спасти страну могут лишь перевыборы на всех уровнях.