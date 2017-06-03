Агония Ракки: террористы ИГИЛ прорываются из своей «столицы» в Пальмиру

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Неофициальная «столица» террористической организации «Исламское государство» (ИГ*), город Ракка, за последнюю неделю попала в тиски плотного окружения. Однако пока что ИГ сохранило основной потенциал своих вооруженных сил, который она может постараться использовать для прорыва из обреченной Ракки в сторону южных районов Сирии, по направлению к городам Пальмира и Дейр-эз-Зор, которые контролируются сирийской армией Башара Асада. В силу этого сирийские войска и российские ВКС в настоящее время осуществляют активное противодействие перемещениям боевиков ИГ, с целью недопущения такого рода опасного маневра.

Оперативная обстановка: «Ракковый котел»

Коалиции под руководством США, ведущей наступление на позиции «Исламского государства»* в городе Ракка, за последние несколько дней удалось практически замкнуть кольцо плотного окружения города. Курдским отрядам коалиции удалось взять под свой контроль шоссе Ракка — Ресафа, служившее в качестве основного канала снабжения для обороняющихся боевиков ИГ. В силу этого у террористов, удерживающих город, практически не осталось удобных путей для эвакуации из Ракки — за месяц до этого силы коалиции отбили у «Исламского государства» поселок Табка, стратегически запирающий Ракку с запада а также ряд других населенных пунктов, заблокировав Ракку с востока и севера. Небольшое «горлышко» котла возле Ракки, шириной около 16 километров, которое еще формально присутствует на карте, фактически бесполезно для боевиков: большая часть Ракки находится на северном берегу реки Евфрат, а мосты и переправы через реку уже находятся либо под прямым, либо под огневым контролем сил американо-курдской коалиции. Кроме того, прямая корректировка огня позволяет американцам в полной мере использовать свое господство в воздухе.

Одновременно с этим, за последние два дня значительно ускорились и события к западу от занятой курдскими отрядами Табки. Здесь фронт «Исламского государства», которое его боевики держали против сирийской армии Асада (САА), тоже обрушивается ускоренными темпами. Сегодня вечером механизированные группы САА продолжили обходной маневр к югу от Масканы, перерезали трассу Маскана-Табка и вышли к южному берегу Евфрата уже к востоку от окруженного города. Таким образом, группировка ИГ, которая на протяжении более чем двух лет «нависала» над стратегическим шоссе Ханнасер-Алеппо и препятствовала продвижению САА в провинцию Ракка, оказалась расчленена, а часть ее оказалась в еще одном котле в районе Масканы, чья участь тоже уже фактически предрешена. Фактически, путем маневренной войны с использованием бронетехники и моторизированной пехоты, САА уже второй раз окружает крупные силы боевиков ИГ, которые незадолго до котла возле Масканы оказались в подобном окружении в городе Дейр-Хафир.

Однако, эти важные оперативные успехи российско-сирийской и американо-курдской коалиций могут быть во многом нивелированы, если ИГ сможет вывести свои силы из-под рассекающих ударов в провинции Ракка и перейти к маневренной войне в южной Сирийской пустыне. И, к сожалению, предпосылки для этого имеются.

Война в пустыне

В отличии от провинций Алеппо и Ракка, которые являются достаточно густонаселенными и имеют качественные сельскохозяйственные угодья, доступ к пресной воде Евфрата и других рек, территория к югу, в сторону городов Пальмира и Дейр-эз-Зор представляет из себя громадную пустыню. Несмотря на пустынный характер местности, война с ИГ в таких условиях тоже не обещает быть простой — на сегодняшний день для контроля такой громадной территории нет сил ни у одной из коалиций, которые сражаются с ИГ, в силу чего основной оперативной задачей как российско-сирийской, так и американо-курдской коалиций является максимальное уничтожение боевиков ИГ в уже окруженных городах провинции Ракка.

Минобороны РФ считает, что покидающие Ракку джихадисты стремятся выйти к Пальмире, на подступах к которой продолжаются бои. Первую мобильную колонну ИГ российская авиация уничтожила еще 25 мая. В ночь с 29 на 30 мая сирийская разведка зафиксировала еще три автоколонны боевиков ИГ, двигавшихся из Ракки в южном направлении.

Согласно данным разведки, общее число боевиков ИГ, которые могут вырваться из котлов в провинции Ракка, может составить около 4 тысяч человек. Этого количества боевиков вполне хватит для длительной маневренной войны в пустыне — достаточно сказать, что декабрьский захват Пальмиры был осуществлен силами приблизительно такого же количества джихадистов, когда от 4 до 5 тысяч человек было выведено ИГ из района обреченного Мосула и брошено на штурм Пальмиры и Дейр-эз-Зора.

Кроме этих важных опорных пунктов,которые всегда являлись целью ИГ в текущей войне, «Исламское государство» также разворачивает борьбу за коммуникации. Западнее газовых полей Пальмиры уже идут ожесточенные бои — как и в прошедшем декабре ИГ пытается прорваться к дороге Хомс-Пальмира и преследует сразу две цели: отрезать Пальмиру от соседнего Хомса и прервать поставки газа с полей.

Огонь по газовым полям

Новые нападения ИГИЛ* в районе Пальмиры стали первой атакой, которую начали террористы с момента освобождения газовых полей Хайян и Аш-Шаир к западу от Пальмиры. Потеряв все свои ключевые позиции в районе, ИГ собрало все свои силы вокруг газовых полей, чтобы перерезать шоссе Хомс-Пальмира в районе авиабазы Т-4. В ход были пущены заминированные «джихад-мобили», дроны и артиллерия – однако несмотря на ожесточенные столкновения за выход к дороге, террористы ИГ потерпели поражение и были отброшены от позиций сирийских войск.

Тем не менее, проблема все же привела к тяжелым последствиям. Как сообщает телеканал RT Arabic со ссылкой на местные источники, атака на газовые поля с помощью дронов вызвала временную приостановку поставок газа с данных полей. Кроме того, атака террористов потребовало дополнительного усиления обороны в районе трассы Хомс-Пальмира.

Если план террористов удастся, и стратегически важная Пальмира снова окажется в полукольце - ситуация снова вернется к хрупкому балансу середины прошлого года. Пальмира — достаточно небольшой город, который невозможно удерживать без разветвленной системы блок-постов и укрепленных позиций в «дальнем» предполье, в противном случае повторение декабрьского сценария становится практически неизбежным.

Кроме того, нарушение поставок газа с полей Пальмиры повлечет за собой уменьшение выработки электричества в западных районах Сирии, и, следовательно пострадает как промышленное производство, так и мирное население, которое за последнее время привыкло, что перебои с электричеством практически исчезли.

В случае же потери сирийской армией Пальмиры или Дейр-эз-Зора, ИГ вполне сможет отсрочить свою гибель, еще какое-то время ведя маневренную войну в пустыне и рассматривая этот район как один из основных опорных пунктов своего квази-государства.

Союзники или противники?

Каким же образом боевики ИГ могут выходить из практически окруженной Ракки? Ситуация «двух коалиций» — американской и российско-сирийской, каждая из которых ведет действия против ИГ практически независимо, создает для «Исламского государства» возможность свободного маневра и переброски своих сил между критически важными для него точками и обеспечивает «окно» сепаратных переговоров.

Так, несмотря на выигрышное положение с котлом возле Ракки, курды отнюдь не спешат приступать к штурму этого города. Судя по всему, опыт так и незавершеннного годового штурма почти что 100-тысячной иракской армией другого города под контролем ИГ, Мосула, действует на курдов отрезвляющее. Более того, 27 мая РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ заявило, что «Исламское государство» сумело договориться с курдами об эвакуации джихадистов из Ракки в сторону Пальмиры. Скорее всего, в этом случае курды стремятся изменить соотношение сил в свою сторону — на сегодняшний день 3-4 тысячной группировке боевиков ИГ в Ракке курды могут противопоставить не более 10-15 тысяч человек, чего явно недостаточно для штурма города. Достаточно сказать, что штурм Табки, которую обороняло всего около 200 боевиков ИГ, курды вели на протяжении трех месяцев, потеряв по самым скромным оценкам, около 1000 человек убитыми и ранеными.

С другой стороны, такой сговор между курдскими формированиями и ИГ и связанная с ним передислокация террористов в район Пальмиры и Дейр-эз-Зора совершенно не в интересах сирийской правительственной армии — так как, по сути, в пустыне с ними надо будет начинать новую войну, в которой боевиков ИГ уже невозможно будет окружить или запереть в городах.

В силу вышесказанного — врага нужно уничтожать сейчас и там, где он попал в ловушку. В противном случае гидра под названием «Исламское государство» без труда снова отрастит новые головы.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)