Боевики ИГ открыли охоту на гражданских, пытающихся сбежать из Западного Мосула

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Мосул, 3 июня. Боевики террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России) убивают мирных жителей иракского Мосула, которые пытаются бежать из районов, контролируемых боевиками. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иракских военнослужащих.

Тела десятков мирных жителей, убитых в последние несколько дней боевиками ИГ, лежат на улицах вблизи от линии фронта в Западном Мосуле. Среди убитых есть как мужчины, так и женщины и дети. Рядом с ними лежат их пожитки, которые они надеялись унести с собой, убегая из кварталов, оккупированных террористами.

«Последние несколько дней ИГ целенаправленно убивает гражданских, пытающихся покинуть эту зоны», рассказал Дейв Юбанк из гуманитарной организации «Свободные бирманские рейнджеры». По его словам, только за прошедший день он видел более 50 тел на улицах Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.