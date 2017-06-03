Два свердловских муниципалитета ввели режим ЧС из-за урагана

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Екатеринбург, 3 июня. Два свердловских муниципалитета ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана. Об этом сообщает руководство региона.

Недавний ураган в Свердловской области унес жизнь одного человека, кроме того двенадцать городских округов, двух городов и одного муниципального района остались без электричества из-за обрыва проводов.

«В Староуткинске и Нижнем Тагиле введен режим чрезвычайной ситуации в связи с последствиями ураганного ветра», – гласит официальное сообщение администрации области. В оба муниципалитета по поручению главы области Евгения Куйвашева уже направились представители министерств общественной безопасности и энергетики.

Как сообщается, на данный момент без электричества остались около 38 тысяч человек. В то же время, большинство нарушений в электроснабжении уже устранены.