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Сирия, 4 июня. Представители курдских отрядов SDF**** и YPG объявили о скором начале штурма главной цитадели ИГ* — Ракки. Армия САР заняла новые позиции на юге от Масканы, почти окружив город. ВКС РФ провели бомбардировки опорных пунктов ИГ в восточных районах провинций Хомс и Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): вела бои с «Джейш Аль-Ислам»***** на окраинах городов Ар-Рейхан и Дума в Восточной Гуте; отбила поселок Смума и район водонапорной башни в окрестностях Масканы; ликвидировала 70 террористов ИГИЛ* в ходе боев в районе Дейр эз-Зора; заняла центральный и северо-восточный район горного хребта Тувайхина к востоку от Ханассера.

«Исламское государство» (ИГИЛ): подверглось авиаударам ВКС России в районах городов Ас-Сухна к востоку от Пальмиры и Укейрибат в восточной части провинции Хама; потеряло почти 20 заминированных автомашин и мотоциклов в районе Занджили города Мосул; практически полностью утратило контроль над городом Аль-Мансура к западу от Ракки; провело новую серию контратак позиций САА к западу от нефтегазовых полей Пальмиры.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела перестрелки с армией САР у поселения Аз-Зилакьят на востоке провинции Хама; уничтожила танк САА на юге города Даръа.

Курды: анонсировали начало штурма Ракки; продолжали противостояние с ИГИЛ в районе поселков Хинда и Абу Кабаб, а также плотины Баас Азади к востоку от Ат-Табки.

Международная коалиция: в ходе бомбардировки города Ракка и его предместий убила 43 человека.

Провинция Дамаск

На территории Восточной Гуты, несмотря на действие режима без огня, введенного в соответствии с меморандумом о создании зон снижения напряженности, в прошедшие сутки продолжались боевые действия. Боевики исламистской организации «Джейш Аль-Ислам» и военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вели взаимные обстрелы, используя артиллерию, минометы и стрелковое оружие. Согласно данным, опубликованным на странице группировки в Twitter (@Islamarmy_eng3), а также ряда других оппозиционных источников, столкновения фиксировались в окрестностях городов Дума и Ар-Рейхан, находящихся в оккупации радикалов.

«Армия ислама» и другие формирования сирийского оппозиционного блока занимают почти всю Восточную Гуту. При этом боевики нередко ведут провокационные обстрелы мирных кварталов на восточной окраине Дамаска. Кроме того, боевики формирований «Джейш Аль-Ислам» и «Тахрир аш-Шам» продолжают вести междоусобную борьбу, в результате чего зачастую страдают мирные жители. Вследствие этого правительственные силы вынуждены действовать в ответ на агрессию со стороны радикалов.

Провинция Алеппо

Сирийские военные продолжили развивать наступление на востоке провинции Алеппо, постепенно окружая последний оплот террористов ИГ в этом регионе Маскану. В прошедшие сутки правительственная армия несколько продвинулась в зачистке территорий от боевиков. Под контроль САА в результате тяжелых боев перешли деревня Смума на юго-восточной окраине города и район водонапорной башни в северо-восточных предместьях Масканы. Об этом в сети Twitter сообщали военные источники — (@watanisy) и (@sayed_ridha) соответственно. Отмечается, что, выйдя к правому берегу реки Евфрат к югу от города, части армии САР полностью замкнут Маскану в кольцо блокады.

Сирийские подразделения, наступающие на Маскану с направления Ханассера, накануне также достигли определенных успехов. Военнослужащие САА зачистили от ИГИЛ центральный и северо-восточный район горной гряды Тувайхина на востоке от шоссе между Ханассером и Итрией, сообщал в соцсети Twitter (@sayed_ridha) военный источник. В ходе кампании на юго-востоке провинции сирийская армия намерена отодвинуть боевиков как можно дальше от ключевой магистрали Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама.

Провинция Хомс

Российские ВКС в поддержку наступления армии САР накануне днем провели серию бомбардировок опорных пунктов террористов ИГИЛ в окрестностях города Ас-Сухна, который располагается к востоку от древней Пальмиры и является крупнейшим оплотом террористического формирования в провинции Хомс. Об этом, в частности, сообщал на своей странице в Twitter (@MIG29_) журналист Yusha Yuseef. Точные данные о результатах боевого вылета в данный момент формируются. Ас-Сухна имеет ценное значение с точки зрения стратегии. Освобождение данного населенного пункта откроет дорогу для дальнейшего наступления в направлении Дейр эз-Зора.

На западе от района газовых месторождений в прошедшие сутки вновь фиксировались попытки террористов ИГ прорвать оборону САА и выйти к трассе Хомс – Пальмира. Командование ИГИЛ по-прежнему надеется отрезать древний город и нарушить поставки газа с полей. Многие военные эксперты сходятся во мнении, что в случае успеха боевиков на этом направлении, базирующиеся в районах Ракки и Дейр эз-Зора отряды «Исламского государства»* смогут захватить Пальмиру в кольцо блокады. Вследствие нарушения поставок газа с полей древнего города в значительной степени может пострадать промышленное производство. Кроме того, в этом случае жители могут вновь остаться без газа и электричества.

Провинция Дейр эз-Зор

В окрестностях Дейр эз-Зора продолжались ожесточенные бои между сирийскими военными и боевиками «Исламского государства». Столкновения отмечались сразу в нескольких частях города, однако самые тяжелые из них прошли на западе — на окраине района Аль-Панорама недалеко от базы 137-ой бригады Республиканской гвардии. Как передавал сирийский портал Damascus Now, отряды террористов в очередной раз пытались прорвать линию обороны САА, однако их атака была отбита. Тем не менее перестрелки на западной окраине столицы провинции продолжались и после этого. По информации военного источника, опубликованной на странице в сети Twitter (@amjadalagha2), за вчерашние сутки правительственными военными были нейтрализованы больше 70 членов террористической группировки.

Провинция Даръа

Представители ряда оппозиционных группировок, связанных с Сирийской арабской армией (ССА) и «Джебхат Фатх аш-Шам»***, накануне заявили о том, что боевики-исламисты, занимающие южную половину города Даръа, готовы дать отпор войскам САА, которые сейчас готовятся к масштабному контрнаступлению на позиции радикалов в административном центре. Об этом в сети Twitter (@Abo_Omara_Daraa) сообщил подконтрольный боевикам источник. В столицу провинции в преддверии освободительной операции уже было переброшено мощное подкрепление в виде дополнительных подразделений и военной техники армии САР. В оккупации антиправительственных группировок, в частности, почти целиком находятся ключевые южные районы Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад.

На юге Даръа в минувшие сутки фиксировались короткие столкновения между сирийскими военными и исламистами, передавал оппозиционный портал Qalaat Al Mudiq. Согласно данным источника, боевики ССА и «Джебхат ан-Нусры», действующие в рамках захватческой операции «Неприступная святыня», уничтожили танк правительственных войск. Боевые действия разворачивались вдоль оси Аль-Маншия – Саджна.

Провинция Ракка

Основные боевые действия в этом регионе в прошедшие сутки разворачивались на западе от административного центра провинции — вдоль дороги М-4, связывающей Ат-Табку и Ракку. Самые тяжелые бои прошли в стратегическом городе Аль-Мансура, одном из крупнейших населенных пунктов в западных окрестностях столицы провинции. Бойцы Сирийской демократической армии (SDF) и курдских отрядов YPG при помощи ВВС международной коалиции во главе с Вашингтоном почти полностью заняли этот город, передавал военный источник в сети Twitter (@Baco_UK). К вечеру курды отбили еще один квартал, тем самым захватив Аль-Мансуру примерно на 95%. Под контролем террористов ИГИЛ остался всего один район на юге города. При этом, однако, по информации портала SOHR, значительные потери в живой силе понесли не только боевики, но и отряды SDF и YPG.

На данный момент в оккупации «Исламского государства» в этом районе остаются поселение Хинда на востоке от Аль-Мансуры и район вокруг дамбы Баас Азади, находящейся на западной окраине деревни Аль-Хамам. Здесь накануне также шли перестрелки, сообщал в Twitter (@melisaraimmo) местный активист.

Кроме того, как передавал этот же источник, в районе поселка Абу Кабаб, также находящегося на трассе Ат-Табка – Ракка, но ближе к административному центру провинции, бойцам Демократических сил Сирии удалось отразить массированную атаку боевиков ИГ. В результате столкновений были нейтрализованы три террориста.

ВВС коалиции тем временем провели очередную серию боевых вылетов в направлении Ракки. Однако наибольший урон был нанесен не силам «Исламского государства», а гражданскому населению города и окрестностей. Так, согласно информации Lattakia News Net, в минувшие сутки под ударами коалиционной авиации погибли 43 мирных жителя.

Курдские подразделения завершают подготовку к заключительной фазе кампании «Гнев Евфрата» — непосредственно штурму Ракки, главной цитадели ИГИЛ. Об этом накануне заявили представители командования SDF и YPG, передавал курдский источник на своей странице в Twitter (@BarzanSadiq). Сейчас силы операции «Гнев Евфрата» охватывают город с трех сторон. Курды, кроме того, продолжают вести атаки позиций ИГ вдоль трассы М4, рассчитывая обступить Ракку с юга и таким образом полностью окружить так называемую столицу «исламского халифата».

Провинция Хама

ВВС Сирии и ВКС России совместно нанесли около 30 авиаударов по опорным пунктам боевиков «Исламского государства» в окрестностях города Укейрибат на востоке провинции Хама. Об этом сообщал ливанский новостной центр Al Masdar News. Террористическое формирование понесло серьезные потери в численном составе и военной технике, однако точные сведения пока устанавливаются. Укейрибат имеет ценное стратегическое значение, так как населенный пункт является удобным плацдармом для наступления на город Саламия, одно звеньев ключевой артерии, связывающей Алеппо с центральной частью республики. Ожидается, что уже в ближайшие дни базирующиеся в этом регионе подразделения армии САР выдвинутся в наступление на Укейрибат.

Обстановка на севере провинции Хама накануне также была напряженной. Согласно данным агентства SMART News, вблизи прифронтового населенного пункта Аз-Зилакьят вспыхнули столкновения между военнослужащими САА и боевиками «свободной армии». Сирийские войска вели артиллерийский огонь по опорным пунктам радикалов на окраинах городов Аль-Латамина и Кафр Зета в ответ на очередные попытки исламистов прорвать линию обороны армии САР. Несмотря на действие режима тишины, установленного в соответствии с меморандумом о создании зон снижения напряженности, боевики время от времени открывают огонь, надеясь восстановить контроль над утерянными весной текущего года населенными пунктами.

Ирак

Иракская правительственная армия накануне утром уничтожила четыре военных пикапа и три мотоцикла, заминированных боевиками «Исламского государства», отразив таким образом атаку смертников, в районе Занджили города Мосул. Позже военнослужащими в одном из освобожденных кварталов были обнаружены еще десять «джихад-мобилей» радикалов. Об этом сообщало информагентство Al Sumaria News. Армия Ирака освободила около 98% города, однако в северо-западном районе Занджили и ряде других все еще сохраняются очаги сопротивления ИГ. Напомним, ранее Мосул был самым крупным оплотом террористического формирования в стране.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)