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Сирия, 3 июня. Сирийские военные захватили в плен нескольких боевиков «Джейш Аль-Ислам»***** в Восточной Гуте. Террористы ИГ* ликвидировали танк отрядов ССА** на юго-западе провинции Даръа. На западной окраине Дейр эз-Зора возобновились тяжелые бои между армией САР и ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): взяла в плен нескольких боевиков «Джейш Аль-Ислам» вблизи города Ар-Рейхан в Восточной Гуте; обстреляла укрепрайоны радикалов на окраинах городов Таль Дахаб и Аль-Хула к северу от Хомса из танков; ведет ожесточенные бои с ИГИЛ* в районе Аль-Панорама на западе Дейр эз-Зора.

«Исламское государство» (ИГИЛ): продолжает столкновения с армией САР на востоке провинции Алеппо — в районах поселений Умм Аль-Хаджар и Муртада Аль-Кадима к югу от Масканы; возобновило атаки вблизи на шоссе Хомс – Пальмира и в районе газовых полей.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла танк в результате обстрела со стороны ИГ на юго-западе провинции Даръа; нанесла артиллерийские и ракетные удары по подконтрольному САА городу Хирбат Газала к северу от Даръа.

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) взяли в плен нескольких боевиков исламистского формирования «Джейш Аль-Ислам» в районе города Ар-Рейхан, расположенного в Восточной Гуте в северо-восточных предместьях Дамаска, передает местный активист на странице в сети Twitter (@mhmdalywns56). Группа радикалов была захвачена при попытке проникнуть на контролируемую САА территорию. В течение сегодняшнего дня столкновения между сторонами отмечались также в окрестностях города Дума. Таким образом, боевики продолжают нарушать условия подписанного 4 мая в Астане меморандума, вынуждая правительственные силы принимать ответные меры.

Боевики Сирийской свободной армии (ССА), крупнейшей оппозиционной организации, объявили высший уровень тревоги в связи с грядущим наступлением на их позиции в районе восточных склонов гор Каламун отрядов «Исламского государства», передает информационный портал Ashkarah.

Провинция Алеппо

Согласно информации правительственного источника в социальной сети Twitter (@najlaaalsadi), в настоящее время идут тяжелые столкновения между сирийскими подразделениями и отрядами ИГИЛ в районах населенных пунктов Умм Аль-Хаджар и Муртада Аль-Кадима к югу от города Маскана вблизи дороги на Ракку. Сведений о ходе противостояния и потерях каждой из сторон на данный момент не поступало.

Таким образом, правительственная армия САР продолжает теснить отряды боевиков ИГ к границе с провинцией Ракка, постепенно окружая Маскану, стратегический форпост террористической группировки. Напомним, сегодня днем сирийские военные освободили населенный пункт Смума к юго-востоку от ключевого города.

Провинция Хомс

Как утверждает оппозиционный источник, военнослужащие САА обстреляли укрепленные районы боевиков вооруженной оппозиции на окраинах оккупированных городов Аль-Хула и Таль Дахаб, расположенных на севере от административного центра провинции, из танковых орудий. Никаких данных о нанесенном радикалам уроне подконтрольный исламистам источник не сообщает.

К северу от Хомса располагается оппозиционный анклав, внутри которого дислоцируются отряды ряда крупных исламистских формирований, в том числе «свободной армии», «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам»***. Несмотря на действующий режим без огня, правительственные войска зачастую вынуждены вести военные действия на этом направлении, отвечая на провокационные обстрелы со стороны боевиков. Напомним, кроме того, что режим тишины не действует в отношении «Джебхат ан-Нусры», самой радикальной организации оппозиционного блока.

К западу от района нефтегазовых полей вновь отмечались попытки боевиков ИГИЛ прорвать оборону армии САР и выйти к дороге между Пальмирой и Хомсом. Напомним, командование «Исламского государства» рассчитывает отрезать древний город и прервать поставки ресурсов с полей. Как отмечают многие военные источники, в том случае, если террористам удастся перерезать линии сообщения между Пальмирой и Хомсом, действующие в районах Дейр эз-Зора и Ракки отряды ИГ смогут взять древний город в кольцо окружения. Из-за нарушений поставок газа с месторождений в этом регионе может, кроме того, серьезно пострадать промышленное производство, также может быть нарушена подача электроэнергии и газа в дома мирных жителей.

Провинция Дейр эз-Зор

Вблизи военной базы 137-й бригады республиканской гвардии САА, находящейся на окраине района Аль-Панорама на западе Дейр эз-Зора, возобновились ожесточенные военные действия между сирийскими войсками и отрядами боевиков ИГИЛ. Как сообщается на странице союзных армии САР сил Национальной обороны (NDF)****** в Facebook, военнослужащие действуют под прикрытием артиллерии и авиаударов ВВС САР. Бои пока продолжаются. Отмечается, что в ходе противостояния были ранены и уничтожены несколько десятков террористов «Исламского государство»*, однако более точных данных пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в ходе последних столкновений в окрестностях административного центра провинции военнослужащими САА были нейтрализованы около 70 боевиков террористического формирования. Бои за контроль над Дейр эз-Зором длятся уже третий год подряд, однако существенных сдвигов в ситуации на этом направления уже долгое время не происходило.

Провинция Даръа

Боевики исламистских группировок открыли массированный огонь по блокпостам правительственной армии САР в районе города Хирбат Газала к северу от административного центра провинции. По информации местного источника в сети Twitter (@alsyadahmd023), радикалы вели массированные обстрелы из ракетных установок и крупнокалиберных артиллерийских орудий. Причем взрывы нескольких снарядов, выпущенных террористами, фиксировались в близлежащих мирных кварталах города. Сведения о возможных потерях в рядах САА и жертвах среди гражданского населения в настоящий момент выясняются. Боевики постоянно открывают огонь в этом районе. Очень часто под обстрелы попадают колонны техники армии САР, движущиеся из Хирбат Газалы в Даръа.

Сирийские военные, в свою очередь, нанесли 29 ракетных ударов по укрепрайонам радикалов на южной окраине города Даръа, передает портал SRG Syria. Перестрелки в окрестностях столицы провинции фиксируются до сих пор. Отряды ССА и «Ан-Нусры» продолжают операцию по захвату административного центра, несмотря на действие режима без огня.

Местные активисты, кроме того, сообщают о вновь активизировавшихся столкновениях в юго-западной части провинции, где пролегает линия разграничения между силами «Исламского государства» и вооруженной оппозиции. Отмечается, что боевики формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», являющегося частью ИГ, в результате ракетного обстрела уничтожили танк «свободной армии» недалеко от прифронтовой деревни Адван.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)