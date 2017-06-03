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Экономика
Аналитики назвали страну с самыми плохими в мире дорогами

Аналитики назвали страну с самыми плохими в мире дорогами

21:45  3 Июня 2017
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Аналитики назвали страну с самыми плохими в мире дорогами

Санкт-Петербург, 3 июня. Страной с самыми плохими в мире дорогами была названа Молдавия. Об этом сообщает международная организация The World Economic Forum.

Как пишет «Газета.ru», в рейтинге стран с самыми качественными дорогами Молдавия заняла последнее – 144-е место. Аутсайдерами оказались также Гвинея, Монголия, Румыния и Гаити.

Странами с самыми лучшими дорогами были названы Франция, Объединенные Арабские Эмираты, Португалия и Оман. Россия в рейтинге занимает 123-е место.

 

#дороги #молдавия
Алексей Громов
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