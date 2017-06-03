Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Реала» в финале ЛЧ

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Кардифф, 3 июня. Перед финалом Лиги чемпионов были опубликованы стартовые составы соперников: туринского «Ювентуса» и мадридского «Реала».

Об этом сообщает официальный Twitter организаторов матча.

Игра начнется в 21:45 по московскому времени в британском Кардиффе на стадионе «Миллениум», пишет RT.

Состав «Ювентуса» на начало матча будет следующим:

— вратарь: Джанлуиджи Буффон;

— защитники: Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро, Дани Алвес;

— полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира;

— нападающие: Марио Манджукич, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин.

От «Реала» на поле выйдут:

— вратарь: Кейлор Навас;

— защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело;

— полузащитники: Тони Кроос, Карлос Каземиро, Лука Модрич, Иско;

— нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема.