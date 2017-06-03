Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Реала» в финале ЛЧ
Кардифф, 3 июня. Перед финалом Лиги чемпионов были опубликованы стартовые составы соперников: туринского «Ювентуса» и мадридского «Реала».
Об этом сообщает официальный Twitter организаторов матча.
Игра начнется в 21:45 по московскому времени в британском Кардиффе на стадионе «Миллениум», пишет RT.
Состав «Ювентуса» на начало матча будет следующим:
— вратарь: Джанлуиджи Буффон;
— защитники: Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро, Дани Алвес;
— полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира;
— нападающие: Марио Манджукич, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин.
От «Реала» на поле выйдут:
— вратарь: Кейлор Навас;
— защитники: Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело;
— полузащитники: Тони Кроос, Карлос Каземиро, Лука Модрич, Иско;
— нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема.