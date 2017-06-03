Глава «АвтоВАЗа» опроверг сообщения об увольнении 2 тыс. сотрудников

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Санкт-Петербург, 3 июня. Руководитель компании «АвтоВАЗ» Николя Мор опроверг информацию об увольнении двух тысяч сотрудников предприятия. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, имеющийся у компании план по развитию индустриального парка в Тольятти, являющегося подразделением «АвтоВАЗа», предусматривает возможность для сторонних кампаний становиться резидентами в индустриальном парке и нанимать сотрудников «АвтоВАЗа». «Так что потери в рабочей силе вообще нет», – заявил Мор.

Как объяснил руководитель «АвтоВАЗа», речь идет о прогнозном уменьшении численности, вызванной переходом сотрудников «АвтоВАЗа» в индустриальный парк или другие кампании. Он подчеркнул, что им будут предложены постоянные рабочие места у резидентов индустриального парка, где они будут получать такую же зарплату и иметь аналогичные условия труда.