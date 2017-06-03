Асад убежден, что самое худшее в конфликте Сирии уже позади

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Дамаск, 3 июня. Самое худшее в конфликте Сирии осталось позади, заявил президент САР Башар Асад.

«Несмотря на то что Запад и его региональные пособники продолжают оказывать помощь бандформированиям, самое худшее позади», — рассказал сирийский лидер в интервью телеканалу WION.

Асад подчеркнул, что боевики запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра» отступают, а контролируемая ими территория уменьшается.

По мнению главы Сирии, ответственность за кровопролитие на территории в САР лежит на западных странах, Саудовской Аравии, Катаре и Турции.

«Однако они не осмелились бы на это без одобрения со стороны Соединенных Штатов», — заметил Асад.

Ранее Асад поблагодарил Индию за независимый подход к кризису в Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.