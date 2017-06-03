Сирийская тайна США: какой хочет видеть Вашингтон южную зону безопасности в Сирии

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США и России проводят неафишируемые переговоры по зоне безопасности на юге Сирии. Соответствующие контакты активизировали американские и российские чиновники сообщает издание Al-Monitor.

Отмечается, что в конце мая была проведена встреча в Иордании. Россия, Иран и Турция вели переговоры о четырех зонах, создание которых направлено на деэскалацию напряженности в Сирии. Однако США, имея свои интересы на южной границе Сирии, пытаются создать наиболее благоприятные условия для себя и своих союзников - в частности, для Иордании и Израиля.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Соединенные Штаты будут настаивать на том, что южная зона безопасности должна находиться под влиянием Соединенных Штатов и их союзников. И если это будет предметом переговоров, то, по мнению политолога, безусловно, что Соединенные Штаты будут на этом настаивать тем или иным образом.

«Вопрос в том, каковы границы этой зоны, смогут ли сирийские войска выйти на границу с Ираком и на границу с Иорданией с южной стороны, и что будет следствием такого соглашения, если оно будет достигнуто. То есть, будут ли полностью приостановлены боевые действия, будут ли стороны удовлетворены достигнутыми договоренностями, и смогут ли Соединённые Штаты, например, сосредоточиться после этого на Ракке, и все военные операции в южной зоне будут прекращены. На данный момент это, конечно, большой вопрос», — отметил политолог.

По мнению эксперта-международника, переговоры или, скорее, консультации по сирийскому вопросу идут постоянно. Однако если Москва, Анкара, Тегеран и Дамаск имеют хотя бы взаимопонимание в вопросе разрешения кризиса в Сирии, то США пытаются вклиниться в диалог на своих условиях.

«Что касается отношений между официальной Сирией, Турцией, Ираном и Россией, то здесь есть определенная зона взаимопонимания, которая в целом соблюдается, мы это видим по продолжающемуся наступлению сирийской армии в зонах, которые находятся за пределами означенных зон безопасности, то есть Сирия действительно высвободила большую часть своих войск из зоны безопасности, оставив пограничную территорию зоной разделения на опять-таки гарантов этого соглашения. Что касается южной зоны, то там не все в порядке, насколько я могу представлять, и это означает, что участие Соединенных Штатов в этих консультациях, в этих переговорах пока идет только пунктиром, до официальной позиции речь еще не дошла, и вполне возможно, до этого есть еще достаточно серьезные препятствия», — подытожил политолог.

Свое мнение по поводу данных переговоров и консультаций корреспонденту ФАН высказал политолог Александр Асафов. Как считает эксперт, общие договоренности о создании этих зон деэскалации — это в любом случае неплохо для общего миротворческого процесса. Однако Вашингтон ведет в этом отношении опасную и неправомерную игру.

«То есть как намерение — это прекрасно и способствует, в том числе контролируемому применению военной компоненты, по идее должно способствовать. И по идее договоренность была такая. Но мы видим, что со стороны наших американских партнеров, как выражается наше руководство, соответственно, использование этих договорённостей некоторым образом либо понимается неправильно, либо используется ненадлежащим образом, потому что, несмотря на общую такую миротворческую позицию, мы видим и удары, в том числе и хаотичные, и удары, направленные против и сирийской армии, и мирное население задевают», — отметил эксперт.

В принципе, вот на бумаге выглядит все неплохо, обращает внимание политолог. Однако США этим договоренностям не следуют - и это вызывает всеобщее беспокойство.