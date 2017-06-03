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Украина
Украинское радио начало вещание на территории ДНР и ЛНР

Украинское радио начало вещание на территории ДНР и ЛНР

21:45  3 Июня 2017
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Украинское радио начало вещание на территории ДНР и ЛНР

Киев, 3 июня. В Донецкой и Луганской народных республиках начало вещать украинское радио, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«2 июня из города Часов Яр началось вещание на частоте 873 кГц «Первого канала Украинского радио» (НСТУ)», — констатировал Жебривский.

По его словам, радио будет работать также в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Он добавил, что сигнал охватит и территории России, которые граничат с Донбассом, а также в ЛНР и ДНР.

Украинское радио начало вещание на территории ДНР и ЛНР

Ранее киевские силовики обстреляли из артиллерийского оружия шахту «Октябрьский рудник» в Донецке.

#жебривский
Катерина Тимошенская
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