Украинское радио начало вещание на территории ДНР и ЛНР

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Киев, 3 июня. В Донецкой и Луганской народных республиках начало вещать украинское радио, заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«2 июня из города Часов Яр началось вещание на частоте 873 кГц «Первого канала Украинского радио» (НСТУ)», — констатировал Жебривский.

По его словам, радио будет работать также в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Он добавил, что сигнал охватит и территории России, которые граничат с Донбассом, а также в ЛНР и ДНР.

Ранее киевские силовики обстреляли из артиллерийского оружия шахту «Октябрьский рудник» в Донецке.