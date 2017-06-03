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Новости Сирии
Асад поблагодарил Индию за независимый подход к кризису в Сирии

Асад поблагодарил Индию за независимый подход к кризису в Сирии

20:44  3 Июня 2017  /обновлено: 20:49  03 Июня 2017
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Асад поблагодарил Индию за независимый подход к кризису в Сирии

Дамаск, 3 июня. Президент Сирии Башар Асад поблагодарил Индию за независимый подход к конфликту в САР.

Президент Сирии обратил внимание, что позиция Индии по конфликту в Сирии была и остается независимой.

«Несмотря на все западное давление на все страны, в том числе на Индию, присоединиться к эмбарго против сирийского народа Индия не могла прекратить отношения с Сирией, — рассказал Асад в интервью телеканалу WION. — Некоторые инвестиции до сих пор приходят в Сирию с индийским участием благодаря этой независимой позиции».

Асад поблагодарил Индию за независимый подход к кризису в Сирии

Ранее Асад заявил, что в США президент не принимает решения, а является их исполнителем. 

#асад
Алексей Громов
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