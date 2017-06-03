Мужчина погиб при падении дерева из-за сильного ветра в Нижнем Тагиле

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Екатеринбург, 3 июня. Мужчина погиб при падении дерева в Нижнем Тагиле, которое повалил сильный ветер, сообщили представители следственного управления СК РФ по Свердловской области.

Мужчина приехал в Нижний Тагил из Екатеринбурга. Он остановился у родственников.

Во время урагана в поселке Ольховка мужчина оказался рядом с коллективным садом. Одно из деревьев не устояло под порывами ветра и упало на приезжего. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.

В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее спасатели сделали экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве.