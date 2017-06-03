Мужчина погиб при падении дерева из-за сильного ветра в Нижнем Тагиле
В Избранное
Екатеринбург, 3 июня. Мужчина погиб при падении дерева в Нижнем Тагиле, которое повалил сильный ветер, сообщили представители следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Мужчина приехал в Нижний Тагил из Екатеринбурга. Он остановился у родственников.
Во время урагана в поселке Ольховка мужчина оказался рядом с коллективным садом. Одно из деревьев не устояло под порывами ветра и упало на приезжего. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.
В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее спасатели сделали экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве.
Комментарии