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Происшествия
Ураган оставил без света десятки тысяч жителей урала

Ураган оставил без света десятки тысяч жителей урала

21:15  3 Июня 2017
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Ураган оставил без света десятки тысяч жителей урала

Екатеринбург, 3 июня. Около 40 тысяч жителей Урала остались без света из-за разгула стихии, сообщили представители пресс-службы ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Ураган в Свердловской области вызвал перебои с электричеством. В результате около 38 300 человек в 17 муниципальных образованиях остались без света.

Как пояснили представители центра, причиной отключений электричества стали гроза и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Сотрудники коммунальных и аварийных служб приступили к ликвидации последствий урагана.

Ураган оставил без света десятки тысяч жителей урала

Сотрудники МЧС ранее призвали жителей Москвы быть осторожными и не покидать свои дома во избежание получения травм из-за приближения шторма.

 

Катерина Тимошенская
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