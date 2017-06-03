Ураган оставил без света десятки тысяч жителей урала
Екатеринбург, 3 июня. Около 40 тысяч жителей Урала остались без света из-за разгула стихии, сообщили представители пресс-службы ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Ураган в Свердловской области вызвал перебои с электричеством. В результате около 38 300 человек в 17 муниципальных образованиях остались без света.
Как пояснили представители центра, причиной отключений электричества стали гроза и порывистый ветер до 15 метров в секунду. Сотрудники коммунальных и аварийных служб приступили к ликвидации последствий урагана.
Сотрудники МЧС ранее призвали жителей Москвы быть осторожными и не покидать свои дома во избежание получения травм из-за приближения шторма.