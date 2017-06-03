Асад: Трамп развернул свои предвыборные обещания на 180 градусов

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Дамаск, 3 июня. Президент Сирии Башар Асад заявил, что лидер США Дональд Трамп развернул свои предвыборные обещания на 180 градусов.

Асад убежден, что президент США не принимает решения, а лишь является их исполнителем. В качестве примера он привел Трампа.

«После своего избрания Трамп проглотил большинство своих обещаний», — заметил президент Сирии в своем интервью телеканалу WION.

По мнению лидера САР, американский президент «развернул свои обещания на 180 градусов». Однако Асад не указал, о каких именно предвыборных обещаниях идет речь.

Ранее экс-советник бывшего президента США Барака Обамы заявила, что решения, которые принимает Трамп, ведут к хаосу и потере лидирующих позиций Соединенных Штатов.