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Новости Сирии
Асад: Трамп развернул свои предвыборные обещания на 180 градусов

Асад: Трамп развернул свои предвыборные обещания на 180 градусов

20:13  3 Июня 2017  /обновлено: 20:20  03 Июня 2017
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Асад: Трамп развернул свои предвыборные обещания на 180 градусов

Дамаск, 3 июня. Президент Сирии Башар Асад заявил, что лидер США Дональд Трамп развернул свои предвыборные обещания на 180 градусов.

Асад убежден, что президент США не принимает решения, а лишь является их исполнителем. В качестве примера он привел Трампа.

«После своего избрания Трамп проглотил большинство своих обещаний», — заметил президент Сирии в своем интервью телеканалу WION.

По мнению лидера САР, американский президент «развернул свои обещания на 180 градусов». Однако Асад не указал, о каких именно предвыборных обещаниях идет речь.

Ранее экс-советник бывшего президента США Барака Обамы заявила, что решения, которые принимает Трамп, ведут к хаосу и потере лидирующих позиций Соединенных Штатов. 

#трамп #асад
Алексей Громов
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