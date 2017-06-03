В МИД РФ подтвердили полноформатную встречу по Сирии в Астане

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Москва, 3 июня. Министерство иностранных дел России подтвердило проведение встречи по Сирии в Астане 12-13 июня, заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Геннадий Гатилов.

Гатилов констатировал, что 12-13 июня в Астане пройдет очередная встреча по Сирии.

«Ожидается, что она будет носить полноформатный характер», — цитирует дипломата «Интерфакс».

Замглавы МИД РФ отметил, что вооруженная сирийская оппозиция также приглашена к участию во встрече в Казахстане.

Ранее о встрече в Астане сообщил посол Сирии в России Рияд Хаддад.