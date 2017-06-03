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Происшествия
Под Ростовом загорелся ангар площадью в две тысячи «квадратов»

Под Ростовом загорелся ангар площадью в две тысячи «квадратов»

19:58  3 Июня 2017
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Под Ростовом загорелся ангар площадью в две тысячи «квадратов»

Ростов-на-Дону, 3 июня. В селе Крым в Ростовской области загорелся ангар, который использовался как складское помещение, площадь возгорания составляет 2 тыс. квадратных метров.

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе в Ростовской области, известно, что пожару присвоен второй ранг. Отметим, что сообщение о возгорании ангара поступило в 16:58 по московскому времени. По данным регионального ГУ МЧС, площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, здесь хранились семечки подсолнуха. Жертв и пострадавших в результате пожара нет. К тушению огня привлекли 29 спасателей и 10 единиц спецтехники. 

Ирина Селезнева
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