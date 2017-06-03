Спасатели объявили экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве

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Москва, 3 июня. В российской столице до 23-00 ожидается усиление ветра до 18 м/с, ГУ МЧС по региону призвало жителей Москвы быть осторожными и не покидать свои дома во избежание получения травм.

Росгидромет прогнозирует в ближайший час и до 23:00 в Москве усиление северо-западного ветра с порывами до 13-18 м/с, в связи с событиями 29 мая, спасатели рекомендуют населению не покидать свои дома. Порывы ветра могут нарушить электроснабжение, есть вероятность обрушения ветхих конструкций. Спасатели рекомендуют отказаться от езды на личном транспорте и не ходить вблизи с деревьями. Напомним, что жертвами урагана в Москве стали 16 человек, свыше 150 получили травмы.