Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Татарстане
Казань, 3 июня. Пять человек погибли при столкновении Lada Granta и Chevrolet Cobalt в Татарстане, сообщили представители регионального представительства МВД РФ.
«Столкнулись Lada Granta и Chevrolet Cobalt, — рассказали правоохранители. — В результате погибли пять человек, еще двое пострадали».
Как стало известно, трагедия произошла на четвертом километре автодороги Тетюши — Апастово. На данный момент выясняются все обстоятельства этого жуткого ДТП.
Ранее сообщалось, что в селе Крым в Ростовской области загорелся ангар, который использовался как складское помещение. По данным спасателей, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров.