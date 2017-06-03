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Происшествия
Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Татарстане

Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Татарстане

20:22  3 Июня 2017
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Пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Татарстане

Казань, 3 июня. Пять человек погибли при столкновении Lada Granta и Chevrolet Cobalt в Татарстане, сообщили представители регионального представительства МВД РФ.

«Столкнулись Lada Granta и Chevrolet Cobalt,  — рассказали правоохранители.  — В результате погибли пять человек, еще двое пострадали».

Как стало известно, трагедия произошла на четвертом километре автодороги Тетюши — Апастово. На данный момент выясняются все обстоятельства этого жуткого ДТП.

Ранее сообщалось, что в селе Крым в Ростовской области загорелся ангар, который использовался как складское помещение. По данным спасателей, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров.

 

 

Алексей Громов
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