Путин рассказал о беседе с Клинтоном о вступлении РФ в НАТО

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Вашингтон, 3 июня. Российский президент Владимир Путин сообщил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, что предлагал 42-ому президенту США Биллу Клинтону, рассмотреть вариант вступления РФ в военно-политический блок НАТО.

Глава государства Владимир Путин рассказал, что хорошо помнит одну из последних встреч в российской столице с Биллом Клинтоном, когда он занимал президентский пост. «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, он приезжал в Москву. Я в ходе дискуссии сказал: может быть, посмотреть на такой вариант, что Россия вступит в НАТО, — сказал президент. — Клинтон ответил: я не против, — добавил Путин, заметив, что американская делегация занервничала.

При этом российский лидер добавил, что сейчас Североатлантический альянс стал инструментом внешней политики для Вашингтона, в котором больше нет отношений союзников, а только вассалов. Известно, что президент дал американскому режиссеру подробное интервью, оно появится на канале Showtime в середине июня.