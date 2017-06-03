Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин рассказал, почему уволился из КГБ

Путин рассказал, почему уволился из КГБ

20:00  3 Июня 2017
70

Путин рассказал, почему уволился из КГБ

Вашингтон, 3 июня. Президент России Владимир Путин рассказал, почему ушел из КГБ в начале 1990-х годов.

Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну объяснил, что стало причиной его решения уйти из КГБ.

«Я подал в отставку в связи с тем, что я не был согласен с теми действиями, которые предприняло правительство – попытка государственного переворота (в августе 1991 года. — Прим. ФАН), и не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время», — констатировал российский президент.

Ранее в этом же интервью Путин рассказал, как предлагал бывшему президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в военно-политический блок НАТО.

#путин
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть