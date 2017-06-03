Путин рассказал, почему уволился из КГБ

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Вашингтон, 3 июня. Президент России Владимир Путин рассказал, почему ушел из КГБ в начале 1990-х годов.

Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну объяснил, что стало причиной его решения уйти из КГБ.

«Я подал в отставку в связи с тем, что я не был согласен с теми действиями, которые предприняло правительство – попытка государственного переворота (в августе 1991 года. — Прим. ФАН), и не хотел оставаться в рядах спецслужбы в это время», — констатировал российский президент.

Ранее в этом же интервью Путин рассказал, как предлагал бывшему президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в военно-политический блок НАТО.