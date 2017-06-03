Ученые бьют тревогу: Земля с каждым годом все больше отдаляется от Солнца

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 3 июня. Земля способна отдалиться от Солнца на расстояние, равное расстоянию от светила до Марса, уверены ученые, однако на это могут понадобиться миллионы лет.

Каждый год Земля отдаляется от Солнца на расстояние 15 см, по мнению ученых, в далеком будущем, через миллионы лет планета может отдалиться от светила до уровня Марса. Подобный сдвиг может привести к масштабному катаклизму – слишком большим температурным перепадам на поверхности. Однако фактически Земля не исчезнет, уверяют исследователи, размер планеты не позволит черной дыре ее «проглотить».