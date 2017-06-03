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Происшествия
Москвичи устроили массовую драку из-за парковки

Москвичи устроили массовую драку из-за парковки

19:53  3 Июня 2017
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Москвичи устроили массовую драку из-за парковки

Москва, 3 июня. На севере Москвы произошла массовая драка из-за парковки, сообщили в пресс-службе главного управления МВД Российской Федерации по Московской области.

Точное количество участников потасовки на данный момент неизвестно. К счастью, во время массовой драки из-за парковки никто, по последним данным, серьезно не пострадал.

Участники беспорядков доставлены в местное отделение полиции. Предполагается, что драка произошла из-за гражданско-правовых отношений в связи с правом собственности на места на парковке.

Москвичи устроили массовую драку из-за парковки

Ранее вооруженные топором грабители отобрали у жителя Москвы иномарку.

Катерина Тимошенская
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