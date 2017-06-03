Паломники увидели лик Николая Чудотворца в небе Москвы

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Москва, 3 июня. Лик Николая Чудотворца увидели паломники в небе над Храмом Христа Спасителя в Москве.

По словам очевидца, явление в столичном небе можно было наблюдать накануне, 2 июня. Как рассказывают сами очевидцы, лик святителя Николая Чудотворца проявился среди облаков над Храмом Христа Спасителя. Это заметили паломники, которые пришли к храму около восьми утра и стояли в очереди на поклонение мощам святого, передает «Подмосковье 360».

В конце мая в правоохранительных органах Москвы сообщили, что десять человек, стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца, обратились за медицинской помощью.