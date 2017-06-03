Курды помогли выбраться из удерживаемой ИГ Ракки 3 тысячам сирийцев

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Дамаск, 3 июня. Курдские бойцы «Сил демократической Сирии» выбили террористов из поселка Аднания к северо-западу от Ракки и помогли 3 тысячам мирных жителей выбраться из форпоста ИГ*, передает ANF.

Курды, составляющие основу «Сил демократической Сирии», помогли выбраться из Ракки трем тысячам мирных жителей. Известно, что 1 июня СДС переправили в лагерь для беженцев Айн-Иса на севере провинции еще 10 тыс. человек, которые были вызволены из удерживаемого ИГ города (террористическая организация «Исламское государство»* запрещена в РФ). Отметим, что курды наступают на Ракку с севера, востока и запада и приблизились на расстояние 3 км от населенного пункта. Поддержку с воздуха курдским бойцам оказывают самолеты международной коалиции во главе с США.

* Организация запрещена на территории РФ.