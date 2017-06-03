Американская актриса рассказала, как Трамп мстит ей за «отрезанную» голову

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Вашингтон, 3 июня. Американская актриса и ведущая Кэти Гриффин обвинила президента США Дональда Трампа в разрушении ее жизни после фотографии с муляжом отрезанной головы американского лидера.

По мнению Гриффин, такого еще не было в истории США.

«Президент Соединенных Штатов, его взрослые дети и первая леди, я чувствую, лично пытаются навсегда разрушить мою жизнь», — пожаловалась американская актриса.

Она также обвинила президента США в сексизме.

«Суть в том, что такое не произошло бы с парнем, это касается только женщин, — считает Грффин. — Я не боюсь Дональда Трампа. Он хулиган».

«Буду честна — он сломал меня», — в это же время добавила бывшая телеведущая.

Ранее супруга президента США Меланья Трамп назвала возмутительным фото с отрезанной головой мужа.