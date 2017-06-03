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Новороссия
ДНР: ВСУ обстреляли угольную шахту в Донецке

ДНР: ВСУ обстреляли угольную шахту в Донецке

18:16  3 Июня 2017
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ДНР: ВСУ обстреляли угольную шахту в Донецке

Донецк, 3 июня. Киевские силовики обстреляли из артиллерийского оружия шахту «Октябрьский рудник» в Донецке, боеприпас попал в сооружение подъемного механизма шахтных клетей.

ВСУ открыли огонь по Куйбышевскому району столицы ДНР, один из снарядов угодил в сооружение подъемного механизма шахтных клетей «Октябрьского рудника». Отметим, что в настоящее время шахта не действует, здесь не добывается уголь, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили по территории Донецкой республики более пятисот снарядов различного калибра, самому интенсивному обстрелу подвергся Донецк и пригород. 

ДНР: ВСУ обстреляли угольную шахту в Донецке

Ирина Селезнева
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