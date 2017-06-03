Путин назвал членов НАТО вассалами США

Вашингтон, 3 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что члены НАТО являются вассалами США.

Президент России обратил внимание, что НАТО является внешнеполитическим инструментом США. По мнению Путина, в альянсе состоят вассалы Вашингтона.

«Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США, — отметил российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. — И там легко может появиться все что угодно — и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы».