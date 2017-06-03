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Политика
Путин назвал членов НАТО вассалами США

Путин назвал членов НАТО вассалами США

18:08  3 Июня 2017  /обновлено: 18:13  03 Июня 2017
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Путин назвал членов НАТО вассалами США

Вашингтон, 3 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что члены НАТО являются вассалами США.

Президент России обратил внимание, что НАТО является внешнеполитическим инструментом США. По мнению Путина, в альянсе состоят вассалы Вашингтона.

«Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США, — отметил российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. — И там легко может появиться все что угодно — и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы».

Путин назвал членов НАТО вассалами США

Ранее Путин рассказал о беседе с бывшим президентом США Биллом Клинтоном о вступлении РФ в НАТО.

#путин
Алексей Громов
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