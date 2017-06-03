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Сирия, 3 июня. Командование SDF**** заявило о скором начале штурма города Ракка, удерживаемого боевиками ИГ*. Отряды ССА** и «Джебхат ан-Нусры»*** ведут обстрелы районов Даръа, есть жертвы среди мирных жителей. Армия САР отбила у террористов ИГ часть позиций на востоке провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): провела ответный обстрел позиций «Джейш Аль-Ислам»***** в окрестностях города Дума к северо-востоку от Дамаска из артиллерии и ракетных установок; заняла район вокруг водонапорной башни на северо-востоке от Масканы; провела бомбардировку позиций ССА и «Ан-Нусры» в районе Даръа Аль-Балад города Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): утратило контроль над еще одним районом на юге города Аль-Мансура к западу от Ракки; потеряло десять «джихад-мобилей», захваченных иракскими военнослужащими, в Мосуле.

Сирийская свободная армия (ССА): вместе с боевиками «Джебхат ан-Нусры» взорвали танк САА, а также ранили и убили нескольких гражданских лиц на юге города Даръа; ведет бои с армией САР вблизи поселения Аз-Зилакьят к югу от Аль-Латамины.

Курды: отбили атаку ИГИЛ у деревни Абу Кабаб на западе от Ракки, ликвидировав троих террористов; заявили, что готовы начать штурм Ракки в ближайшие дни.

Провинция Дамаск

Информационное агентство Syrian Reporter, связанное с боевиками исламистских формирований, заявляет о том, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли несколько ракетных и артиллерийских ударов по укрепленным районам радикалов на окраине города Дума и вблизи других населенных пунктов Восточной Гуты, находящейся на северо-востоке от Дамаска. Дума считается главным оплотом группировки «Джейш Аль-Ислам». Местные активисты регулярно фиксируют в восточных окрестностях столицы разрывы крупнокалиберных мин и снарядов, выпущенных со стороны этого города. Весь оазис, почти полностью занимаемый незаконными формированиями, входит в зону снижения напряженности, однако сирийским военным нередко приходится открывать ответный огонь по опорным пунктам исламистов.

Провинция Алеппо

Согласно данным военного источника в сети Twitter (@sayed_ridha), правительственные подразделения, возглавляемые бойцами спецназа «Тигры», зачистили от боевиков «Исламского государства»* территорию вокруг водонапорной башни, находящейся у берега Евфрата к северо-востоку от Масканы. Сегодня днем войскам САА удалось также освободить населенный пункт Смума к юго-востоку от стратегического города, почти полностью захватив отряды ИГ в кольцо окружения.

Накануне сирийские военные установили контроль над участком магистрали, соединяющей Алеппо и Ракку, тем самым отрезав террористам путь снабжения Масканы. Части армии САР, кроме того, параллельно наступают со стороны города Ханассер на юго-востоке провинции, постепенно отодвигая боевиков ИГИЛ от ключевого шоссе Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама.

Провинция Даръа

Отряды Сирийской свободной армии (ССА) и «Джебхат Фатх аш-Шам» продолжают операцию по захвату Даръа под названием «Неприступная святыня» в нарушение установленного режима тишины. Как утверждает оппозиционное агентство Qalaat Al Mudiq, в ходе обстрела со стороны боевиков был ликвидирован танк сирийской армии. Сведения, однако, пока не были официально подтверждены. Тяжелые бои разворачиваются в районах Аль-Маншия и Саджна, большей частью контролируемых радикалами. В общей сложности под контролем антиправительственных формирований на сегодняшний день находится почти 50% административного центра провинции.

Как передает местный источник на странице в социальной сети Facebook (@aref.tawel.5), в результате обстрелов со стороны боевиков «Ан-Нусры» и ССА были убиты и ранены несколько мирных жителей столицы провинции. Взрывы ракет, выпущенных исламистами, отмечались в квартале Аль-Кашеф. Несколько зданий инфраструктуры получили серьезные повреждения. Отмечается, что предоставленные сведения пока не окончательные.

Подконтрольные боевикам оппозиционных сил источники передают, что правительственные ВВС нанесли четыре авиаудара по опорным пунктам радикалов в районе Даръа Аль-Балад на южной окраине Даръа, также почти целиком контролируемом исламистами. Кроме того, сообщается, что самолеты ВВС САР провели бомбардировку укрепрайонов вооруженной оппозиции к северо-востоку от города, где пролегают ключевые пути снабжения оккупированной южной части столицы провинции. Данных о потерях в рядах «свободной армии» и «Джебхат ан-Нусры» источником не сообщается.

Провинция Ракка

Бойцы Демократической армии Сирии (SDF) отразили нападение террористов «Исламского государства» на линии фронта вблизи населенного пункта Абу Кабаб в западных окрестностях города Ракка, передает в Twitter (@melisaraimmo) курдский источник. Согласно предоставленным данным, в ходе развязавшихся боев были ликвидированы не меньше троих боевиков террористической организации.

Этот же источник сообщается, что бойцы демократических сил и курдских отрядов народной самообороны (YPG) еще несколько продвинулись в зачистке территории города Аль-Мансура, также расположенного на западе от административного центра провинции. Курды захватили еще один квартал на южной окраине населенного пункта. Таким образом, под контролем террористов ИГ на данный момент остается только один последний район.

Как передает курдский источник в соцсети Twitter (@BarzanSadiq), сразу несколько высокопоставленных командиров SDF и YPG заявили о том, что заключительный этап масштабной операции против «Исламского государства» — штурм города Ракка — начнется уже в ближайшие дни. На данный момент отряды курдов охватывают условную столицу формирования с трех сторон. Кроме того, войска кампании «Гнев Евфрата» при поддержке ВВС международной коалиции наступают вдоль шоссе М4, планируя обступить административный центр с юга и тем самым полностью окружить город.

Провинция Хама

По данным местных активистов, на севере провинции, где пролегает линия разграничения между военнослужащими правительственной армии САР и боевиками Сирийской свободной армии, одного из крупнейших формирований среди других организаций оппозиционного блока, вновь вспыхнули столкновения, передает SMART News. Интенсивные перестрелки идут вблизи населенного пункта Аз-Зилакьят, который располагается к югу от города Аль-Латамина и находится под контролем сирийской армии. Информация о ходе противостояния сторон и возможных потерях пока уточняется.

Оппозиционные источники при этом утверждают, что боевые действия начали сирийские военные, нарушив таким образом режим прекращения огня. Однако именно радикалы, пользуясь тем, что полномасштабное наступление САА на этом направлении было приостановлено, ведут регулярные обстрелы с целью отбить утраченные опорные пункты.

Ирак

Иракские военные обнаружили десять заминированных автомобилей боевиков ИГ в освобожденной части района Занджили в западной части Мосула. Ранее военнослужащие захватили еще несколько «джихад-мобилей» и мотоциклов в этой части города. Террористы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, несмотря на то, что под их контролем осталось лишь несколько кварталов на северо-западе Мосула. В частности, заметно активизировались атаки террористов-смертников.





* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)