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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей субботы, 3 июня.

Российский президент Владимир Путин предлагал бывшему президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в военно-политический блок НАТО, об этом глава государства рассказал режиссеру Оливеру Стоуну. Путин рассказал, как Клинтон хотел принять Россию в НАТО.

Пресс-служба украинского «Южного машиностроительного завода» («Южмаш») сообщила о заключении контракта с российской компанией S7 Sea Launch на производство и поставку 12 ракет-носителей «Зенит». Украинский завод «Южмаш» изготовит 12 ракет для российской компании.

Армия правительства Сирии окружила террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) в Маскане в Алеппо, отряды «ISIS Hunters» отразили атаку боевиков вдоль трассы Хомс Пальмира. Сирия новости 3 июня 07.00: САА окружила боевиков в Алеппо, атака ИГ* под Пальмирой провалилась.

Киев не выдержал и суток перемирия. Отряды спецназа СБУ ищут дезертиров. Солдаты ВСУ насилуют мирных жителей в Артемовске, Дзержинске и Константиновке. Новороссия сегодня: перемирие в ДНР и ЛНР окончено, СБУ подчищает за батальонами.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Роман Витонив сообщил, что исполнительный продюсер песенного конкурса «Евровидение—2017» Павел Грицак подал заявление об увольнении. Продюсер «Евровидения-2017» уволился из национальной телерадиокомпании Украины.

Боевики ИГИЛ* атакуют позиции сирийской армии в тылу Пальмиры. Цель террористов — отвоевать стратегические высоты: захватить газовые поля и военную базу «Т4». В итоге будет отрезана Пальмира. При этом, судя по словам пленных игиловцев, их специально выпустили из Ракки в направлении Пальмиры. Пушечное мясо: как США выпустили ИГИЛ из Ракки на наступление в Пальмиру.

Наблюдательный совет запорожского завода «Днепроспецсталь» решил закрыть представительство в Москве. Крупный украинский завод закрыл представительство в Москве.

Армия САР взяла под контроль восемь деревень на юго-востоке от Алеппо. Террористы ИГ организовали два теракта — в Ракке и Багдаде. ВВС международной коалиции разбомбили больницу в Ракке. Сирия итоги за сутки на 3 июня 6.00: атака смертника ИГ в Ракке, САА освободила 8 поселений в провинции Алеппо

ВКС РФ нанесли десятки ударов по ИГ в окрестностях городов Ас-Сухна и Укейрибат. В результате операции ВВС коалиции в Ракке погибли 43 мирных жителя. САА отразила атаку боевиков ИГ на окраине Дейр эз-Зора. Сирия новости 3 июня 12.30: десятки жертв ВВС коалиции в Ракке, ВКС РФ ударили по ИГ в провинциях Хама и Хомс.

Спутник HiRISE зафиксировал наличие на Марсе огромной дыры диаметром в несколько десятков километров. На Марсе обнаружена огромная дыра.

* Организация запрещена на территории РФ.