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Британские ученые: Телевизор в спальне повышает риск ожирения

Британские ученые: Телевизор в спальне повышает риск ожирения

18:20  3 Июня 2017
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Британские ученые: Телевизор в спальне повышает риск ожирения

Москва, 3 июня. Ученые выяснили, что телевизор в спальне является причиной ожирения.

Специалисты провели анализ здоровья более 12 тысяч человек. После этого они пришли к выводу, что телевизор в спальне может быть причиной ожирения. Особенно, по мнению ученых, эта тенденция ярко проявляется среди женщин.

Эксперты убеждены, что избыток веса распространен среди представительниц прекрасного пола, которые любят лежать на диване перед телевизором и следить за развитием сюжета очередной мелодрамы.

Британские ученые: Телевизор в спальне повышает риск ожирения

Поправиться от просмотра телевизора могут и мужчины, однако,специалисты убеждены, что они все же чаще двигаются.

Ранее ученые нашли эффективное средство от бессонницы.

Катерина Тимошенская
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