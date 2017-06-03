Путин рассказал, как Клинтон хотел принять Россию в НАТО

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Вашингтон, 3 июня. Российский президент Владимир Путин предлагал бывшему президенту США Биллу Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в военно-политический блок НАТО, об этом глава государства рассказал режиссеру Оливеру Стоуну для его нового проекта.

Глава государства Владимир Путин сообщил, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в Североатлантический альянс, на что тот ответил, он не против. «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО». Клинтон ответил: «Ну а что же, я не против», — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Известно, что последний готовит новый проект в участием российского лидера.