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Происшествия
Самолет ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали

Самолет ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали

17:48  3 Июня 2017
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Самолет ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали

Могадишо, 3 июня. Лайнер Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций аварийно приземлился на юге Сомали. Об этом в субботу сообщает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на представителя ООН. 

Согласно имеющейся информации, инцидент с самолетом случился в провинции Гедо сегодня, 3 июня.

Сообщается, что на борту судна находились четыре человека, в результате экстренной посадки они получили незначительные травмы.

В настоящее время детали инцидента уточняются. 

 

#оон #самолет #сомали #осадка #гедо
Дана Балан
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