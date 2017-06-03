Самолет ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали
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Могадишо, 3 июня. Лайнер Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций аварийно приземлился на юге Сомали. Об этом в субботу сообщает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на представителя ООН.
Согласно имеющейся информации, инцидент с самолетом случился в провинции Гедо сегодня, 3 июня.
Сообщается, что на борту судна находились четыре человека, в результате экстренной посадки они получили незначительные травмы.
В настоящее время детали инцидента уточняются.
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