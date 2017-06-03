«Газпром» увеличил поставки газа в ЕС по «Северному потоку» на 13,5%

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Санкт-Петербург, 3 июня. Прокачка газа по магистрали «Северного потока» за период с января по май 2017 года увеличилась на 13,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в сообщении российского «Газпрома».

Глава отечественной энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер на полях ПМЭФ встретился с членом правления BASF SE, председателем наблюдательного совета Wintershall Holding GmbH Гансом-Ульрихом Энгелем. В сообщении «Газпрома» отмечается, что стороны обсудили работу и загрузку «Северного потока», которая в 2017 году на 13,5% превысила показатели прошлого года. Известно, что Миллер и Энгель также отметили важность реализации «Северного потока-2» на фоне успешного опыта эксплуатации первого проекта.